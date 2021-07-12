Российские школы начали испытывать нехватку детских психологов

Количество образовательных организаций в два раза превышает число профессиональных психологов, сообщает уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Она заявила, что на 45 тысяч школ приходится лишь 28 тысяч специалистов. Повышение их числа могло бы повлиять на оказание психологической поддержки детям, что помогло бы сократить количество преступлений, совершенных подростками, передают "Известия".

"Я была в Казани, в Керчи, в других городах, где происходили подобные ЧП. Как психолога по образованию меня волновало: неужели нельзя было диагностировать это как-то, заметить, указать специалистам?" — заявила Кузнецова.

При этом в России начинает расти число специалистов из психологической сферы, однако такого показателя недостаточно. Для решения этой проблемы Кузнецова посоветовала увеличить бюджетные места в высших учебных заведениях по этим специальностям.

