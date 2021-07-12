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Кубинский лидер собирает армию сторонников для подавления беспорядков

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Кубинский лидер собирает армию сторонников для подавления беспорядков

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы для подавления беспорядков, которые недавно вспыхнули в стране.

По словам главы островного государства, за массовыми акциями протеста стоят "контрреволюционные наемники", угрожающие стабильности и процветанию страны. Судя по реакции на происходящее, Диас-Канель не намерен идти на уступки протестующим.

"Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ", заявил президент Кубы.

Акции оппозиции он назвал провокацией. По его словам, необходимо адекватно реагировать на возникшую угрозу в стране, используя доступные методы противодействия.