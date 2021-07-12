Кубинский лидер собирает армию сторонников для подавления беспорядков

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы для подавления беспорядков, которые недавно вспыхнули в стране.

По словам главы островного государства, за массовыми акциями протеста стоят "контрреволюционные наемники", угрожающие стабильности и процветанию страны. Судя по реакции на происходящее, Диас-Канель не намерен идти на уступки протестующим.

"Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ", — заявил президент Кубы.

Акции оппозиции он назвал провокацией. По его словам, необходимо адекватно реагировать на возникшую угрозу в стране, используя доступные методы противодействия.