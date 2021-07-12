Италия с размахом отметила победу своей национальной команды на Евро-2020

Фанаты сборной Италии вышли на улицы Рима, чтобы отпраздновать вторую в истории национальной команды победу на чемпионатах Европы по футболу.

Праздник сопровождался гуляниями, песнями и танцами. Люди размахивали флагами своей страны и гуляли всю ночь, несмотря на наступающий понедельник. Примерно такая же картина была у посольства Италии в Москве, где специально установили экран, на котором транслировался финальный матч Евро-2020.

Подопечные Роберто Манчини одержали победу над сборной Англии. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В двух дополнительных овертаймах команды победителя тоже выявили. Исход встречи решила послематчевая серия пенальти, где итальянцы оказались сильнее (3:2).