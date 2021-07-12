Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Российское судно "Амур" вышло из Японии после столкновения со шхуной

87
Российское судно "Амур" вышло из Японии после столкновения со шхуной

Средний траулер-морозильник "Амур" покинул Японию и направился в порт приписки. В стране восходящего солнца остался третий помощник капитана Павел Добрянский.

Российское судно находилось в японском порту после столкновения с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". В результате происшествия погибли трое моряков, передает РИА Новости.

"Сегодня утром российскому судну "Амур" вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана", сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Экипаж "Амура" во время инцидента действовал слажено, пострадавших сразу же подняли на борт и сообщили о происшествии на берег. В отношении Павла Добрянского заведено дело, его обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном.