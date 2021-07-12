Российское судно "Амур" вышло из Японии после столкновения со шхуной

Средний траулер-морозильник "Амур" покинул Японию и направился в порт приписки. В стране восходящего солнца остался третий помощник капитана Павел Добрянский.

Российское судно находилось в японском порту после столкновения с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". В результате происшествия погибли трое моряков, передает РИА Новости.

"Сегодня утром российскому судну "Амур" вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана", — сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Экипаж "Амура" во время инцидента действовал слажено, пострадавших сразу же подняли на борт и сообщили о происшествии на берег. В отношении Павла Добрянского заведено дело, его обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном.