Около трех тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период

Почти три тысячи человек приступят к сдаче Единого государственного экзамена в дополнительный период. Такую статистику обнародовала пресс-служба Рособрнадзора.

Среди участников ежегодной проверки знаний в дополнительный период зарегистрировалось 1400 выпускников российских школ текущего года. Всего показатель желающих составил 2700 тысяч человек, передает ТАСС.

"Всего на участие в экзаменах в дополнительный период зарегистрировано более 2,7 тыс. человек, в том числе более 1,4 тыс. выпускников текущего года", — говорится в сообщении ведомства.

Экзамен будет проводить в 77 субъектах России. В организации задействуют 222 пункта проведения экзамена. Шесть из них будут находиться на дому.