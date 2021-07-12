Росгвардия объявила о начале самых больших учений "Заслон-2021"

Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Маневры Национальной гвардии России пройдут с 12 по 30 июля 2021 года. "Заслон-2021" являются частью подготовки к главным в этом году учениям вооруженных сил РФ "Запад-2021".

Участниками учений станут подразделения Росгвардии из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.