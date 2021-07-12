Симферополец рассказал о нежелании крымчан возвращаться в состав Украины

Вопросы о территориальной принадлежности крымского полуострова давно закрыт, так как Крым вернулся в Россию навсегда. Об этом заявил житель Симферополя Александр Подольев.

Он удивлен непрекращающимся спорам на эту тематику, которые иногда выливаются в драки и убийства. Симферополец заявил, что сами крымчане не хотят, чтобы регион вернулся в состав Украины, пишет Федеральное агентство новостей.

"Может, России стоит предложить Украине войти в состав РФ, чтобы люди больше не спорили, кому принадлежит Крым?" — пошутил Подольев.

Россиянин подчеркнул, что никто из его знакомых, проживающих в Крыму, не изъявлял желания вернуться на Украину. Кое-кто из земляков симферопольца лишь изредка ностальгируют по отсутствию границ или вкусным продуктам.