Врач Терский назвал причину популярности вакцины "КовиВак"

Доктор Максим Терский отметил, что вакцина "КовиВак" стала популярной по двум причинам. Первое — это ее однокомпонентность.

А второе — вакцину "КовиВак" произвели в ограниченном количестве. Таким образом, при выборе именно этого препарата нужно активно заниматься его поисками.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, ведь вакцина еще находится в процессе клинических испытаний", — напомнил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Также Терский отметил, что после двух этапов вакцинации "Спутником V" более чем у 90% привитых организм начинает вырабатывать иммунитет с высоким антительным ответом. Вместе с этим медик напомнил о важности ревакцинации. Делать это можно уже спустя полгода.