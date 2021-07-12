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Врач Терский назвал причину популярности вакцины "КовиВак"

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Врач Терский назвал причину популярности вакцины "КовиВак"

Доктор Максим Терский отметил, что вакцина "КовиВак" стала популярной по двум причинам. Первое — это ее однокомпонентность.

А второе вакцину "КовиВак" произвели в ограниченном количестве. Таким образом, при выборе именно этого препарата нужно активно заниматься его поисками.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, ведь вакцина еще находится в процессе клинических испытаний", напомнил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Также Терский отметил, что после двух этапов вакцинации "Спутником V" более чем у 90% привитых организм начинает вырабатывать иммунитет с высоким антительным ответом. Вместе с этим медик напомнил о важности ревакцинации. Делать это можно уже спустя полгода.