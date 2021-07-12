Плацентарная терапия помогла пациентам с тяжелой формой COVID-19 в России

Лекарство из плаценты было использовано для лечения российских пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19. Применение препарата дало целый ряд положительных результатов.

Плацентарная терапия была применена на базе РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России. Так, лечению подверглись пациенты, у которых протекание коронавируса сопровождалось дисфункцией печени и повышенным риском развития цитокинового шторма.

Заболевшим ввели препарат японского производства "Лаеннек", который был создан на основе гидролизата плаценты человека. У пациентов, принявших лекарство, наблюдалась положительная динамика — спад уровней ферритина, понижение объема повреждения легких по результатам КТ, нормализация маркеров дисфункции печени и прочее. Однако к безопасности плацентарной терапии также имеются вопросы: часть исследователей считает, что при использовании "Лаеннека" могут увеличиваться и опухолевые ткани.