ФРГ стоит задуматься о выходе из Евросоюза и начать сотрудничать с Россией. Об этом заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла.

Германии следует создать "новое европейское пространство", которое основано на общности экономических и политических интересов. Россия, по мнению депутата бундестага, должна стать частью нового союза, отмечает Welt.

"Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — сообщил Крупалла.

На национальную идентичность жителей Германии влияет "психологическая война союзников". Для примера он привел политику США в отношении строящегося "Северного потока — 2". По мнению депутата бундестага, Вашингтон ведет стратегию по дезинформации и манипулирует мнением ради своих целей.