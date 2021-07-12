Манчини эмоционально отреагировал на победу Италии в чемпионате Европы

Тренер сборной Италии Роберто Манчини не смог сдержать слез после победы своей команды в финальном матче Евро-2020 против Англии.

Специалист прокомментировал итоги матча, назвав его закономерным и заявив, что после ошибки при пропущенном голе его подопечные доминировали на протяжении всей встречи. Он похвалил своих футболистов и поздравил всю Италию с великой победой.

"Это важный успех для жителей Италии, для всех болельщиков. Надеюсь, фанаты сейчас празднуют", — сказал Манчини в послематчевом интервью.

Сборная Италии в финальном матче Евро-2020 обыграла Англию. Исход встречи решила послематчевая серия пенальти, в которой англичане не смогли реализовать три последних удара.