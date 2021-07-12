США нарушили договоренности по строительству газопровода "Северный поток — 2" и задержали реализацию проекта на полтора года, заявил руководитель Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Вашингтон постоянно требует от Москвы уступок. В 2019 году Россия выполнила требование Германии и заключила с Украиной соглашение, гарантирующее транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года, передает РИА Новости.

"Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России", — пояснил Варниг.

Санкционная политика США задержала строительство "СП-2" на полтора года. Nord Stream 2 AG эти проволочки стоили сотни миллионов.