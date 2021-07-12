Возможный координатор операции по убийству президента Гаити был задержан

Правоохранители Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Задержанный является гражданином Гаити. По версии следствия, именно он является одним из "разработчиков плана убийства".

"Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон", — заявил Шарль на пресс-конференции в воскресенье.

Санон находился в контактах с организациями из Венесуэлы, которые специализировались на предоставлении услуг безопасности. Как заявил руководитель Национальной полиции, эти компании базировались в США.