Минобороны модернизирует гиперзвуковое оружие для защиты Восточной Сибири

Новейшие зенитно-ракетные комплексы 41-ой дивизии ПВО появятся на территории Восточной Сибири для создания противоракетного щита.

Соответствующее решение было принято по инициативе Минобороны России. Один из полков дивизии получит новые модели комплексов С-400 "Триумф". Остальные части оснастят модернизированными системами С-300ПМ-2 "Фаворит", передают "Известия".

Кроме этого, в состав каждого полка включат дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". По словам источников, полное завершение вооружения дивизии планируют закончить в ближайшее время. Точные сроки выполнения плановых работ будут зависеть от поставки новой техники и завершения государственного заказа.