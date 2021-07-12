Экономист Церазов дал советы начинающим инвесторам

Пандемия COVID-19 привела к росту развития фондового рынка и количеству трейдеров-любителей. Об этом рассказал глава совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.

Статистические данные указывают, что за 2021 год на фондовых рынках зарегистрировалось почти 12 миллионов новых клиентов. Это значение в два раза выше прошлогодних показателей, пишет газета "Известия".

Церазов сетует, что для обеспечения заработка начинающим инвесторам следует обратить внимание на смешанные, облигационные, фонды акций. Экономист также посоветовал вложиться в обучающие курсы, так как эта отрасль является безусловным трендом на рынке инвестиций в 2021 году.