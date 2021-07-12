Сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы по футболу

Итальянская сборная обыграла в финале Евро-2020 команду Англии со счетом 3:2 (по пенальти). Нервный для фанатов финал состоялся на английском стадионе "Уэмбли".

Счет на третьей минуте матча открыл английский футболист Люк Шоу. Он стал автором самого быстрого гола в истории финалов чемпионатов Европы. Итальянцы сравняли счет на 66-й минуте. Гол сопернику после розыгрыша углового забил Леонардо Бонуччи.

Определить победителя не получилось ни в основное время, ни в дополнительное. Чемпион Европы определился во время пенальти — 3:2 в пользу Италии.

Завершение турнира не обошлось без беспорядков. Английские фанаты-безбилетники попытались попасть на матч и силой прорвались на стадион "Уэмбли". Поклонники футбола сломали металлические ограждения и нанесли удары сотрудниками полиции и окружающим. В итоге прошедший матч стал самым посещаемым на Евро-2020. На финал попали 67173 человека.