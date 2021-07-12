Зеленский приехал в Германию для переговоров по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Там он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом страны Вальтером Штайнмайером.

По предварительной информации, глава украинского государства также встретится с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Главной темой обсуждения, по сведениям СМИ, станет газопровод "Северный поток — 2". Вместе с тем стороны проведут переговоры о поставке вакцины от коронавируса на Украину.

Лидер ХДС недавно заявил, что реализация "СП-2" может не состояться. Это, по его словам, случится в том случае, если проект будет использоваться против Украины.