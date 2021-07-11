Стерлинг и Кейн выйдут в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2020

Тренерские штабы национальных сборных команд Англии и Италии озвучили стартовый состав игроков на финальную игру Евро-2020. Матч состоится на стадионе "Уэмбли".

Главный тренер английской национальной команды решил выпустить на финальную игру с итальянцами Пикфорда, Уолкера, Шоу, Райса, Стоунза, Магуайра, Триппьера, Стерлинга, Филлипса, Маунта и Кейна. Финал чемпионата будет обслуживать голландская бригада судей под руководством Бьорна Куйперса.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини решил, что противостоять англичанам будут Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье. В качестве запасного рефери на матче будет присутствовать Карлос Дель Серро Гранде из Испании.