Притворявшийся беженцем военный преступник из Сирии предстал перед судом в Нидерландах

Суд Роттердама 16 июля вынесет приговор сирийскому военному преступнику, который с 2014 укрывался в Нидерландах под видом беженца.

На скамье подсудимых оказался 49-летний выходец из Сирии Ахмад аль-К. В 2014 году он получил статус беженца на территории Нидерландов. Мужчина привлек к себе внимание правоохранителей из-за частых поездок в Германию, где он встречался с бывшими товарищами по сирийской "вооруженной оппозиции", передает Федеральное агентство новостей.

Следствию удалось выяснить, что в Сирии Ахмад аль-К был известен как Абу Худер и являлся бойцом группировки "Сирийская свободная армия", которая принимала участие в боевых действиях против правительственных сил САР. В распоряжении следователей оказался видеоролик, на кадрах которого Худер вместе с другими боевиками расстреляли военнопленного.

При этом в суде мужчина утверждал, что он был вовлечен в те события не по своей воле. Также он пытался убедить суд, что во время расправы он стрелял мимо. Однако экспертиза не подтвердила его показания. Боевику грозит 27 лет тюрьмы.