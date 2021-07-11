Крушение самолета в американской Аризоне могло унести жизни двух пожарных

Летательный аппарат спасателей рухнул возле небольшого населенного пункта в американском штате Аризона, когда направлялся на тушение возгорания.

По предварительным данным, пожарные получили сообщение о лесном пожаре, который мог начаться из-за удара молнии. Они направились на место происшествия, но в какой-то момент вертолет рухнул на землю, сообщает информационный портал Airlive.

В салоне аппарата находились два человека, которые могли получить несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники местных правоохранительных органов уже начали расследование по факту произошедшего. Позднее они примут процессуальное решение.