Джокович в третий раз подряд выиграл Уимблдон

Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира, который завершился в Великобритании 11 июля.

Серб Новак Джокович победил Маттео Берреттини в финальном матче Уимблдона. Встреча первой ракетки мира с итальянским теннисистом продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.

Джокович в третий раз подряд и в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Рекордсменом по количеству титулов на Уимблдоне является швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он семь раз выигрывал турнир в Великобритании.