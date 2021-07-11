Шведский политолог: встреча Зеленского и Меркель не поможет Украине вступить в НАТО

Шведский политолог и эксперт по Украине Андреас Умланд считает, что встреча Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 июля не продвинет вопрос вступления Украины в НАТО. Если тема и будет обсуждаться, то такой диалог никак не усилит безопасность страны — результатом станет только «раздражение России».

«…Вся украинская кампания в отношении НАТО, к сожалению, пока обречена на провал и отвлекает Украину и Запад от поиска более продуктивных и реалистичных идей повышения украинской безопасности», — заявил Умланд в статье украинской газеты «Главред».

Ученый подчеркнул, что НАТО вряд ли возьмет Украину в свои ряды, пока длится вооруженный конфликт на Донбассе: западноевропейские государства «не захотят брать на себя обязательства» в отношении страны, находящейся в состоянии войны.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В пример Умланд приводит Грузию, которая ждет вступления в НАТО с 2006 года. Из-за войны с Абхазией и Южной Осетией, прекращенной силами российских миротворцев, грузинские власти так и не добились вступления в Североатлантический альянс.

«Яркий тому пример — история с невступлением в НАТО Грузии, которая намного дольше чем Украина готова к вступлению, но за эти годы даже не получила ПДЧ [План действий по членству в НАТО, — прим.ред.]. И если исходить из горького опыта Грузии, то Украине тут вообще ничего не светит», — констатировал Умланд.

Ранее сообщалось, что военный вертолет на учениях НАТО в Одессе пролетел «по головам» и напугал отдыхающих: видеозапись инцидента попала в сеть.