Ричард Брэнсон завершил суборбитальный полет

Экипаж космоплана VSS Unity успешно завершил первый суборбитальный полет. Астронавты провели в невесомости несколько минут, после чего вернулись на Землю.

Полет продолжался чуть больше часа. Экипаж космического судна возглавлял 70-летний руководитель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Корабль-носитель VMS Eve вывел VSS Unity на орбиту, после чего космоплан отделился и направился в космос. Затем Unity поднялся на заданное значение, и члены экипажа провели в невесомости несколько минут. Прямая трансляция полета велась на YouTube-канале Virgin Galactic.