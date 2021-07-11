Чемпион мира по хоккею Андрей Марков дисквалифицирован РУСАДА

Победитель планетарного первенства 2008 года в составе сборной России Андрей Марков дисквалифицирован на полтора года.

Экс-игрок "Ак Барса" Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Лысенков.

Марков не сообщил представителям организации о том, что завершил спортивную карьеру. В результате ему было поставлено три флажка в системе АДАМС. Марков решил уйти из спорта в прошлом году. В мае он вошел в тренерский штаб подмосковного "Витязя", однако летом покинул команду.