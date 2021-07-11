Запашный пообещал разобраться с ситуацией вокруг парка "Тайган"

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил, что хочет сделать передачу о парке "Тайган".

Известный российский дрессировщик стал гостем журналиста и блогера Вадима Манукяна в проекте ФАН "Давай поговорим". Запашный заметил, что в информационном пространстве стало появляться все больше противоречивых новостей о крымском парке львов.

"В "Тайган" я лечу послезавтра снимать свою программу "Легенды цирка", потому что вижу, как много всего происходит. Сначала была ситуация, когда лев порвал женщину, затем было убийство животного. Сейчас Олегу Зубкову (основатель парка львов "Тайган". — Прим. ред.) передали двух слоних, которые подрались в казанском зоопарке", — поделился Эдгард Запашный.

Он отметил, что владелец парка — непредсказуемый человек. Некоторые его поступки кажутся Запашному парадоксальными. Дрессировщик считает, что "Тайган" нельзя закрывать, но в этой истории следует разобраться.