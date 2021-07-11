Журавлев настаивает на социальной ответственности для предприятий

Депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил возмущение экологической ситуацией в Кемеровской области. Парламентарий считает, что бизнес должен нести социальную ответственность.

Председатель партии "Родина" 11 июля посетил два города — Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. Визит Журавлева позволил жителям напрямую обратиться к парламентарию и рассказать, какие проблемы на самом деле волнуют кемеровчан.

Депутат констатировал, что в регионе по-прежнему остается актуальной проблема с окружающей средой. Например, некогда богатая рыбой река Иня обмелела и превратилась в источник воды для технических нужд, а также в место для сброса промышленных отходов в ходе угледобычи.

Парламентарий подчеркнул, что наличие предприятий является важной составляющей в существовании региона, однако необходимо помнить, что комфорт жизни граждан всегда должен стоять в приоритете. Журавлев предложил ввести социальную ответственность для бизнеса. Например, промышленные предприятия могли бы не только устанавливать современное оборудование для очистки воздуха, но и облагораживать территории, строить дома и объекты социального значения. Данные меры будут способствовать достижению глобальной цели — улучшению жизни кемеровчан.