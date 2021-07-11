Телеведущая Тартакова рассказала, как Аршавин и Широков нахамили ей после Евро-2008

Софья Тартакова вспомнила, как бывшие игроки петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин и Роман Широков оскорбили ее летом 2008 года.

Ведущая Софья Тартакова, работающая на канале "Матч ТВ", стала гостьей нового выпуска шоу "Поз и Кос" на YouTube. Она призналась, что в 2008 году была шокирована поведением несколько игроков сборной России, вернувшихся с чемпионата Европы. Андрей Аршавин, Роман Широков и Константин Зырянов "послали" журналистку, работавшую на радиостанции.

"После успешного Евро они, конечно, были абсолютно в неадекватном состоянии и общались очень по-хамски", — констатировала Тартакова.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России выступила удачно и впервые в истории завоевала бронзовые медали континентального первенства. Победителем турнира стала испанская национальная команда.