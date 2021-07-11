Эксплуатация газопровода "Северный поток — 2" должна начаться до конца 2021 года, заявил глава оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По его словам, в настоящее время работы завершены на 98%. Согласно плану компании, укладочные работы должны завершиться до конца августа. При этом оператор не исключает дополнительных санкций со стороны США, рассказал Варниг в интервью Handelsblatt.

Укладка первой нитки газопровода завершилась в июне 2021 года. Строительство "Северного потока — 2" планировалось закончить еще в 2019 году, однако из-за санкций США этого не удалось сделать.