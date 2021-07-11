Ученые переименуют "цыганских" насекомых из-за расовых недопониманий

Энтомологическое общество Соединенных Штатов даст новые названия цыганскому мотыльку и цыганскому муравью.

Решение о переименовании насекомых принято из-за признания их прошлых "имен" оскорбительными, передает NPR. На английском оба вида называются следующим образом: Gypsy Moth — Lymantria dispar и Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides.

"Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, имеет значение", — рассказали в организации.

В тексте уточняется, что цыгане, или рома, — крупнейшее этническое меньшинство в Европе, и его представители часто сталкиваются с дискриминацией. Также само слова "цыган" является уничижительным, по мнению энтомологов.