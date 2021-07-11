Космический корабль Unity с основателем Virgin Galactic на борту отправился в полет

Компания Virgin Galactic запустила космический корабль Unity в первый пассажирский суборбитальный полет.

На борту судна находится основатель частной космической фирмы Ричард Брэнсон. Аппарат отправится в суборбитальное пространство на высоту в 100 км, где экипаж на несколько минут ощутит невесомость. Корабль совершит посадку в космопорте Америка.

Помимо Брэнсона, на борту находятся пять сотрудников Virgin Galactic. Полет данной компании на девять дней опередил аналогичный запуск конкурирующей фирмы Blue Origin.