"Фенербахче" готов заплатить 4 млн евро за трансфер Себастьяна Дриусси

Аргентинский игрок петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Фенербахче" готов купить у "Зенита" нападающего Себастьяна Дриусси. По информации турецкого издания sozcu.com.tr., за трансфер аргентинского нападающего стамбульский клуб может заплатить 4 миллиона евро. Более того, агент Дриусси Эрнан Берман подтвердил, что летом форвард может уйти из "Зенита".

Представители "сине-бело-голубых" информацию о возможном трансфере 25-летнего игрока пока не комментировали. За "Зенит" Дриусси играет с 2017 года. Он перешел в петербургский клуб из "Ривер Плейта". Сумма сделки составила 15 миллионов евро.