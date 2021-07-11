Блогер из США составил рейтинг страхов американцев, над которыми посмеются русские

Переехавший в Россию из США блогер по имени Майк составил своеобразный рейтинг американских страхов, которые совсем не беспокоят русских людей.

Список американец составлял исходя из социологических опросов, проведенных среди его соотечественников. Некоторые пункты не только не пугают русских, а вызывают у них лишь смех и недоумение.

На первое место американец поставил безразличие русских к качеству воды из-под крана. В случае, если жителю России не нравится вкус водопроводной воды, он просто покупает бутилированную в магазине. Американцы следят за качеством воды, создаются даже компании, проверяющие ее по всей стране.

Второй страх в рейтинге — боязнь утечки личной информации. Страх перед хакерами является самым распространенным ответом у американцев, тогда как русские не придают этому никакого значения. Боязнь хакеров у него прошла после переезда в Россию, отмечает блогер.

"Мне кажется, что для русского человека взлом почты или даже аккаунта интернет-магазина покажется каким-то легким недоразумением", — пояснил Майк и добавил, что в таком случае русские быстро решают проблему или не обращают на нее внимания.

Третий пункт в рейтинге принадлежит коррупции. Американцы трепетно относятся к свободе, поэтому абсолютно нетерпимы к коррупции, заявил блогер. Россияне же все свои проблемы решают при помощи взяток, считает американец, поэтому этот пункт лишь смешит русского человека.