Хороший ход, Pfizer. Сатановский оценил новость о росте груди у привитых норвежек

Политолог Евгений Сатановский назвал «хорошим маркетинговым ходом» сообщения норвежских СМИ об увеличении груди у местных женщин после прививки Pfizer.

«Вместо имплантов, просто вакцинируйся. Два в одном. И коронавирус не так страшен, и фигура исправлена…», — иронизирует Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Эксперт в шутку предложил исследовать российские вакцины против коронавируса на предмет побочных эффектов — улучшения потенции, предотвращения раннего облысения или разглаживания морщин. По его мнению, это могло бы повысить желание россиян вакцинироваться, а первыми в очереди на прививку стояли бы деятели культуры — «они люди публичные, у них эти проблемы острее всех прочих стоят».

«Это же надо тонко работать, с подходом. Не наш метод. Наш — это принципы обихаживания верхними боярами и их ближним кругом масс, напоминающие по своей тонкости ухватки таежного медведя в драке за корчагу с медом. Хрясь лапой по темечку и дурным голосом дурной приказ прореветь», — пишет Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Нелогичные действия столичных властей, запрещающих вход в рестораны невакцинированным гражданам, но разрешающих поездки в метро, политолог раскритиковал.

«Интересно, нет ли какой вакцины, чтоб от нее начальники умнели и, главное, чтоб воровать переставали? Поставили бы медикам такую задачу, что ли?», — заключил Сатановский.

Ранее Мария Захарова сравнила госсекретаря при МИД Франции с Геббельсом после его упрека в адрес Греции, которая пускает в страну туристов, привившихся российскими или китайскими вакцинами.