Президент Сирии подписал два указа о повышении зарплат и пенсий

Президент Сирии Башар Асад подписал указы о повышении зарплат и социальных выплат, передает информационное агентство SANA.

Согласно указу сирийского лидера, официально трудоустроенных граждан ожидает прибавка 50% к минимальной зарплате. Распоряжение касается всех граждан страны, в том числе тех, кто работает на неполной ставке или временно.

Также Башар Асад повысил размер социальных выплат, в частности, пособий и пенсий на 40%, пишет Федеральное агентство новостей. Средства на дополнительные выплаты будут браться из финансовых резервов, где накопились сбережения. Сирия сэкономила деньги по разным статьям бюджета за прошлый год, и эти средства пойдут на улучшение материального положения народа.