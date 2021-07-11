Жителей Крыма предупредили о надвигающемся шторме

Ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайшие несколько часов, заявили в пресс-службе регионального МЧС.

В ближайшее время погода над Крымским полуостровом серьезно ухудшится. В связи с этим в регионе объявляется штормовое предупреждение. Оно продлится до конца суток, добавили в МЧС.

"До конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду", — сказано в сообщении.

Уже в начале следующей неделе на полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы. Такая погода, по данным экспертов, сформируется под влиянием области пониженного давления.