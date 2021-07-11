Ученые открыли уникальные свойства пчелиной пыльцы

Внимательно изучив свойства пчелиной пыльцы, ученые насчитали восемь несомненных преимуществ этого продукта для человеческого здоровья.

Пчелиная пыльца представляет собой смесь пчелиной слюны и цветочной пыльцы. По мнению исследователей, это уникальный продукт, который содержит в себе все необходимые человеку питательные вещества и может восполнить любой дефицит витаминов.Это мощный антиоксидант, помогающий организму бороться со старением, устранять воспаления, аллергию и нормализовать гормональный фон.

Пыльца способствует повышению метаболизма, успокаивает пищеварение. Женщины могут с ее помощью повысить свою способность забеременеть. Исследователи также отмечают способность пчелиной пыльцы противостоять раковым клеткам и даже останавливать их рост.