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Ученые открыли уникальные свойства пчелиной пыльцы

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Ученые открыли уникальные свойства пчелиной пыльцы

Внимательно изучив свойства пчелиной пыльцы, ученые насчитали восемь несомненных преимуществ этого продукта для человеческого здоровья.

Пчелиная пыльца представляет собой смесь пчелиной слюны и цветочной пыльцы. По мнению исследователей, это уникальный продукт, который содержит в себе все необходимые человеку питательные вещества и может восполнить любой дефицит витаминов.Это мощный антиоксидант, помогающий организму бороться со старением, устранять воспаления, аллергию и нормализовать гормональный фон.

Пыльца способствует повышению метаболизма, успокаивает пищеварение. Женщины могут с ее помощью повысить свою способность забеременеть. Исследователи также отмечают способность пчелиной пыльцы противостоять раковым клеткам и даже останавливать их рост.