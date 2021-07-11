Онколог объяснил, в каких случаях пациенты излучают радиацию

Некоторые пациенты с онкологией излучают радиацию. О причинах подобного явления рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Денис Романов.

Излучать радиацию могут пациенты, которые проходили брахитерапию и системную радиотерапию при лечении заболевания. При таких процедурах радиоактивный компонент вводится в кровь человека. Затем, врачи помещают больного в специальную изолированную комнату, чтобы он не навредил окружающим, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-онколог Романов.

После периода полураспада излучаемая доза приходит в норму, человек может вернуться в общество и уже не будет ничем угрожать другим. При процедуре дистанционной лучевой терапии больной не представляет опасности для окружающих.