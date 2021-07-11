Сборная Англии отдаст на благотворительность призовые за участие в Евро-2020

Футболисты сборной Англии, которая сыграет с Италией в финале Евро-2020, согласились отправить призовые за участие в турнире в благотворительные фонды.

Финальный матч 16-го чемпионата Европы по футболу пройдет в Лондоне 11 июля. Сборная Англии впервые в истории может выиграть континентальное первенство.

В преддверии матча журналисты talkSPORT в Twitter-аккаунте сообщили, что подопечные Гарета Саутгейта решили разделить свои призовые за участие в Евро-2020 между благотворительными организациями. Сборная Англии получит 11 миллионов евро, если одержит победу над Италией. Матч на "Уэмбли" начнется в 22 часа по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Россия-1".