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Личность "перегревшегося" пассажира самолета рейса Москва — Анталья установили

/ Обновлено: 11 июля 2021 15:21 79
Личность "перегревшегося" пассажира самолета рейса Москва — Анталья установили

Мужчине стало жарко в салоне задерживающегося самолета и он решил открыть вторую левую дверь.

Мужчине, который решил открыть дверь самолета в Шереметьево, 42 года. По имеющимся данным, он очень сильно нервничал из-за того, что вылет рейса задержали, а пассажиры были вынуждены ждать в салоне.

Мужчина вышел из себя, поэтому решил открыть вторую левую дверь судна. Свидетели произошедшего говорят, что он заявил, что "ему жарко", об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

За содеянное злоумышленнику грозит штраф. Из-за его действий вылет самолета задержался почти на три часа.