Нигерийский форвард Умар Садик попал в сферу интересов "Краснодара"

Один из лучших бомбардиров испанской Ла Лиги 2, нападающий Умар Садик, может продолжить карьеру в "Краснодаре".

Умар Садик может пополнить состав "Краснодара" в летнее трансферное окно. Соответствующую информацию представило издание Footmercato. Российский клуб предложил 24-летнему нападающему "Альмерии" четырехлетний контракт с годовой зарплатой 2 миллиона евро.

В "Краснодаре" факт переговоров с Садиком пока не подтверждали. В прошлом сезоне нигерийский форвард принял участие в 38 матчах Ла Лиги 2. Он забил 20 голов и занял третье место в списке лучших бомбардиров турнира. До этого нападающим "Альмерии" интересовался московский "Спартак".