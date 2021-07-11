Перечислены самые вредные для сердца и сосудов продукты

Чрезмерное употребление некоторых продуктов может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, предупредили кардиологи.

Продукты с высоким содержанием жиров и трансжиров оказывают негативное воздействие на сосуды. Употребление бекона повышает уровень "плохого" холестерина в крови, а также вредит организму из-за большого содержания соли. Говядину в рационе также лучше заменить на фарш из нежирного мяса.

Специалисты рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями уменьшить количество потребляемой выпечки. Такие лакомства повышают уровень триглицеридов и сахара в крови, из-за чего человек может испытывать проблемы с лишним весом, сообщает Express.