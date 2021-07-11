Жена Порье ответила на оскорбления Макгрегора неприличным жестом

Супруга американского бойца MMA Дастина Порье показала неприличный жест Конору Макгрегору после главного поединка турнира UFC 264.

Третий очный бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоялся 11 июля в Лас-Вегасе. В конце первого раунда ирландец оступился и получил перелом голени. Макгрегор не смог продолжить поединок, а рефери зафиксировали победу Порье. После боя экс-чемпион UFC в двух весовых категориях в свойственной ему манере оскорбил жену Порье. Она, в свою очередь, показала лежащему на настиле Макгрегору средний палец.

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира заявил, что бойцы могут провести четвертый поединок. Макгрегору в ближайшее время предстоит перенести операцию.