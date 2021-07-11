"Золотой стандарт" вакцинации определили в Роспотребнадзоре

Победить большинство инфекционных заболеваний поможет вакцинация 94–96% населения. Об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Данный показатель является "золотым стандартом" для большинства заразных недугов. Иммунизация 94–96% граждан поможет сохранить жизнь людям с противопоказаниями к прививке, передает слова Горелова радиостанция "Говорит Москва".

Пережить сезон роста заболеваемости с минимальными потерями помогает вакцинация 60–70% населения, когда формируется коллективный иммунитет.