Захарова сравнила госсекретаря при МИД Франции с доктором Геббельсом

Москва осуждает Париж за дискриминацию в вопросе вакцинации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон ранее выразил сожаления, что Греция пускает туристов, которые привились российскими или китайскими вакцинами.

По словам Захаровой, это не первое заявление Бона по этому вопросу. Значит он выражает не личное мнение, а политическую позицию страны. Россия осуждает подобные выпады.

"Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса", — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД России также объяснила подобные выпады Бона. Она уверена, что госсекретарю обидно, поскольку Франция не сумела создать собственную вакцину.