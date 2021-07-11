«Думаешь, мне слабо?!»: депутат пригрозил полиции расправой и «вылетел» из Госдумы

В скандальную историю попал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Бурнашов, чей Mercedes 8 июля остановили сотрудники ГИБДД в Перми — парламентарий нарушил ПДД, а за рулем находился с признаками опьянения. Остановившие народного избранника уполномоченные услышали о себе много гадкого, а одного из них разъяренный депутат «по некоторым сведениям» даже ударил, сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Инцидент произошел в Перми (Бурнашов — депутат от Пермского края). От медицинского освидетельствования он отказался и попытался уйти, но был задержан. Пришлось надеть наручники — с этим парламентарий категорически не согласился и красноречиво пообещал физическую расправу, если еще раз встретит одного из «гаишников».

Более всего господина Бурнашова волновал вопрос, служил ли остановивший его гаишник в армии. Тот ответил «конечно», но парламентария ответ все равно не удовлетворил.

«Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли, где вы живете? Взяточники. Я здесь живу, ни одного рубля не взял взятки, а вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?! <...> Я сложу свое депутатство, потому что мне западло, если кто-то, какой-то [человек, - прим.ред.] меня оскорбляет ни за что. Понятно вам, нет?!», — выдал тираду Бурнашов.

Депутата задержали, но отпустили, составив административные протоколы об отказе от прохождения медосвидетельствования, сообщает RT. Сам Алексей ситуацию никак не прокомментировал.

Судя по постам в Instagram, Бурнашов — верующий человек и примерный семьянин. Или это лишь публичный образ?

Предсказуемые последствия

Политика проверяют на нарушение нескольких уголовных статей, но привлечь его к ответственности до конца срока полномочий можно будет только с согласия остальных депутатов. Впрочем, в «Единой России» на проступок Бурнашова отреагировали оперативно: «отмазывать» коллегу никто не собирается, особенно перед выборами в сентябре. Как заявили в «ЕР» — Бурнашов «потерял человеческий облик».

«Таким людям не место в Думе. И тем более, у них не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет», — заявил секретарь партийной комиссии по этике.

Несмотря на желание депутата остаться в должности еще на пять лет, на праймериз победил не Бурнашов, а Роман Водянов, набравший почти в десять раз больше голосов (26 300 голосов против 2800). По данным политтехнолога Евгения Минченко, Водянов — ставленник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Любопытное прошлое

В декабре 2019 года Бурнашов заявил, что сложит полномочия, но потом отказался от этой идеи, объяснив ее давлением со стороны конкурентов. По непроверенным данным, против парламентария могли использовать информацию о его якобы незадекларированных бизнес-активах.

В 2016 году кандидат в депутаты от «Справедливой России» Ирина Волынец, конкурент Бурнашова по округу, обратилась в прокуратуру. По ее словам, Бурнашов во время выборов и после избрания владел долей в чешской компании DVD GROUP, что запрещено законом.

Пермский краевой суд иск Волынец к местному избиркому отклонил. В «Единой России» на информацию об иностранных активах, якобы принадлежащих Бурнашову, никак не отреагировали.