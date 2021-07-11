Хабиб обратился к Порье после завершения турнира UFC 264

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу американского бойца Дастина Порье над его давним оппонентом Конором Макгрегором.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что рад поражению Конора Макгрегора, который не смог продолжить поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264 из-за перелома ноги. Завершивший спортивную карьеру россиянин написал об этом в Twitter-аккаунте.

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", — подчеркнул Хабиб.

Порье экс-чемпиону UFC пока не отвечал. Президент промоушена Дана Уайт в ходе пресс-конференции после турнира сообщил, что одержавший вторую в карьере победу над Макгрегором американец в следующем поединке будет драться за чемпионский пояс. Ирландскому бойцу предстоит перенести операцию.