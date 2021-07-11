Футболист Магомед Оздоев нормально отнесся к оговорке Филиппа Киркорова

Полузащитник петербургского "Зенита" и российской сборной Магомед Оздоев прокомментировал ситуацию с ошибкой Филиппа Киркорова, когда певец перепутал его с другим футболистом.

Король отечественной эстрады назвал Оздоева защитником ЦСКА Марио Фернандесом, что спровоцировало волну обсуждений в Сети. Сам же полузащитник петербургского "Зенита" не считает ошибку артиста чем-то фатальным и оскорбительным. Футболист уважительно относится к творчеству Киркорова и не ждет от исполнителя, что он будет знать всех спортсменов, когда живет и работает в совершенно другой сфере.

"Артисты живут в своей индустрии, многих из нас не знают, путают. Абсолютно нет проблем. Я воспитанный человек. Филипп Киркоров не обязан меня знать, так же, как и я его", — приводит слова Оздоева телеканал Матч-ТВ.

Музыкант вместе с 11-летним сыном посетил сборную России незадолго до начала чемпионата Европы. Певец обратил внимание мальчика на Магомеда Оздоева и сообщил ребенку, что перед ними стоит Марио Фернандес, который является его кумиром. Полузащитник российской сборной спокойно заметил, что не является Фернандесом, а кумир Киркорова скоро подойдет.