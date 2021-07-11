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Узист Молов дал ряд советов перенесшим коронавирус пациентам

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Узист Молов дал ряд советов перенесшим коронавирус пациентам

Ряд советов пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, дал Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории Мухтар Молов.

Ультразвуковая диагностика используется медиками для того, чтобы оценить степени нарушения работы почти всех органов и систем организма, страдающих от последствий SARS-CoV-2. Молов обратил на это внимание в комментарии "Аргументам и фактам".

После перенесенного COVID-19 пациентам стоит пройти ряд обследований. В их числе: УЗИ легких и плевральных полостей, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, УЗИ брюшной полости. Полученные результаты затем важно обсудить с лечащим врачом, уточнил Мухтар Молотов.