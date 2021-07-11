Перечислены опасные для употребления в жару продукты

Ряд продуктов может навредить здоровью человека в жаркую погоду. Подробно об этом рассказала врач-диетолог Марина Хорол.

Высокая температура неблагоприятно сказывается на любых продуктах, однако наиболее пагубному воздействию подвергают свинина и баранина. Такие блюда нагружают желудочно-кишечный тракт, что может спровоцировать отравление, диарею и рвоту. В знойную погоду рекомендуется отдать предпочтение мясо кролика или птицы.

В рацион следует добавить больше фруктов, овощей и молочных продуктов. Необходимо особенно внимательно следить за состоянием организма. Если рвота и диарея мучают по пять раз в день, человек должен незамедлительно обратиться к специалисту. В жару организм также требует большого количества воды, добавила диетолог.