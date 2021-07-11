«Мы обманывали украинцев»: Кучма признался, кто заплатил за независимость Украины

Президент Украины с 1994 по 2005 год Леонид Кучма в одном из интервью заявил, что за независимость страны во время распада СССР украинский народ заплатил высокую цену. По его словам, лозунг «Украина кормит всю Россию» был обманом простых людей, поверивших обещаниям киевских политиков.

«За все надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Правда, кто какую сумму платит — это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди всегда, потому что они верят тем обещаниям, которые были. В какой-то мере мы людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию… Украинские товары считали по мировым ценам, а российские — по внутренним», — рассказал Кучма в одном из интервью, видеозапись которого появилась в сети.

По словам экс-президента, он «неоднократно говорил», что в 1989 году украинские институты экономики сделали расчет платежного баланса (движение денег из страны в страну) Украины с той же Россией: результат выявил очень серьезный отрицательный баланс для Украины. Это связано с тем, что УССР получала нефть и газ «по ценам меньше чая или простой воды», объяснил политик.

«Поэтому расплата за независимость наступила сразу практически», — заключил Кучма.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены депортировать крымчан «после возвращения Крыма в состав Украины».